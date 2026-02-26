Dainik Bhaskar Group appoints Abhay Dubey as Chief Brand Marketing

Dainik Bhaskar Group has appointed Abhay Dubey as Chief Brand Marketing. Dubey shared the move in a LinkedIn post, stating, “I’m happy to share that I’m starting a new position as Chief Brand Marketing at Dainik Bhaskar Group (दैनिक भास्कर)!”
Before joining Dainik Bhaskar Group, Dubey served as Regional Marketing Manager at Reliance Broadcast Network in Lucknow. In that role, he led regional marketing initiatives, developed data-driven campaign strategies and managed end-to-end marketing for new launches.
His work included event marketing, stakeholder management and execution of below-the-line and paid media campaigns. He was also involved in market planning, digital media strategy, outdoor advertising and budget management, while handling multiple projects simultaneously.
Earlier, Dubey worked as Area Marketing Manager at Mahindra Holidays & Resorts India Limited, where he handled business development, branding and marketing campaigns in Uttar Pradesh. He also managed media buying and planning, coordinated with creative agencies and government departments, and executed service launches.
He has also held roles at EM3 Agriservices Pvt. Ltd. as Brand Manager, at Saffron Communications (P) Ltd. as Head of Marketing, and at Jagran Engage as Executive, gaining experience across brand marketing, paid media and integrated communications.