WPL 2026 draws new league and team sponsors

The 2026 season of the TATA Women's Premier League opens Friday, January 9, and runs through the championship final on Wednesday, February 5. The league has attracted Rs 48 crore in commercial agreements for the 2026 and 2027 seasons, with new partnerships signed across the league and its five teams.
The fourth edition of the tournament features the Mumbai Indians, the Royal Challengers Bengaluru, the Delhi Capitals, the Gujarat Giants and the UP Warriorz. The Board of Control for Cricket in India has added several new league-level sponsors while existing partners have renewed their commitments. Individual teams have also secured their own commercial deals across multiple sponsorship categories.
League sponsors
Title Sponsor
Tata
Premier Partners
Sintex
Herbalife
ChatGPT (new for 2026-27)
Kingfisher Premium Packaged Drinking Water (new for 2026-27)
Strategic Time-Out Partner
CEAT (renewed)
Beverage Partner
Bisleri (new for 2026-27)
Official umpire partner
Dr. Fixit
Official broadcaster
Star Sports
Broadcast sponsors
JioStar manages digital and television broadcast rights and has secured 15 sponsors:
State Bank of India (SBI)
BHIM Payments App
Kingfisher Premium Packaged Drinking Water
Kalyan Jewellers
TVS Eurogrip Tyres
VIDA powered by Hero MotoCorp
OpenAI (ChatGPT)
OnePlus
Tata Capital
Policybazaar
Pidilite
Wipro
Reckitt Benckiser India
Mast Masala
Crystal Cook N Serve
Team sponsors
Adani Ambuja Cement
Gujarat Giants
Amul
Delhi Capitals: Official partner
Amul Protein
Mumbai Indians: Official partner
Delhi Capitals: Associate sponsor
Ashok Leyland
Mumbai Indians: Principal partner
bigbasket
Royal Challengers Bengaluru: Official partner
BKT Tyres
Mumbai Indians: Official tyre partner
Royal Challengers Bengaluru: Official tyre partner
Delhi Capitals: Official tyre partner
Gujarat Giants: Official tyre partner
UP Warriorz: Official tyre partner
De Beers Group
Mumbai Indians: Associate partner
DHL
Mumbai Indians: Official partner
DP World
Delhi Capitals: Title partner
EaseMyTrip
UP Warriorz: Principal sponsor
everyuth naturals
Gujarat Giants: Skincare partner
Fortune
Gujarat Giants
Freemans
Delhi Capitals: Associate sponsor
GMR Group
Delhi Capitals: Principal partner
Grew Solar
Royal Challengers Bengaluru: Principal partner
Himalaya
Royal Challengers Bengaluru: Associate partner
Joy Skincare
UP Warriorz: Associate sponsor
Kajaria Tiles
Royal Challengers Bengaluru: Title sponsor
Kalyan Jewellers
Royal Challengers Bengaluru: Principal partner
KPT Pipes
Royal Challengers Bengaluru: Official partner
Lakme Sunexpert
Delhi Capitals: Principal partner
Lotus Herbals
Mumbai Indians: Principal partner
Manipal Hospitals
Royal Challengers Bengaluru: Associate partner
NVY World
Royal Challengers Bengaluru: Official partner
PC Jeweller
UP Warriorz: Associate sponsor
Puma
Royal Challengers Bengaluru: Associate partner
Delhi Capitals: Associate sponsor
Skechers
Mumbai Indians: Associate partner
Soframycin
Mumbai Indians: Official partner
The Grew Solar
Royal Challengers Bengaluru: Principal partner
Usha
Mumbai Indians: Official partner