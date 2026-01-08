Topical Spot Latest Stories

WPL 2026 draws new league and team sponsors

The BCCI has added new league-level sponsors and renewed existing ones, while teams have secured separate commercial deals across multiple sponsorship categories.

author-image
Payal Navarkar
New Update
44 (1)

The 2026 season of the TATA Women's Premier League opens Friday, January 9, and runs through the championship final on Wednesday, February 5. The league has attracted Rs 48 crore in commercial agreements for the 2026 and 2027 seasons, with new partnerships signed across the league and its five teams.

The fourth edition of the tournament features the Mumbai Indians, the Royal Challengers Bengaluru, the Delhi Capitals, the Gujarat Giants and the UP Warriorz. The Board of Control for Cricket in India has added several new league-level sponsors while existing partners have renewed their commitments. Individual teams have also secured their own commercial deals across multiple sponsorship categories.

Franchise:

Mumbai Indians

Mumbai Indians Logo

Royal Challengers Bangalore

UP Warriorz

vfc

Delhi Capitals

UNIq DC / Delhi Capitals IPL Team / Indian Premier League Cricket Team Logo Stickers Colorful Waterproof Stickers Car / Bike / Luggage Sticker ...

Gujarat Giants

Gujarat Giants (WPL) - Wikipedia

League sponsors

Title Sponsor

Tata

Tata logo

Premier Partners

Sintex

Sintex logo

Herbalife

Herbalife logo

ChatGPT (new for 2026-27)

ChatGPT logo

Kingfisher Premium Packaged Drinking Water (new for 2026-27)

Kingfisher Premium Packaged Drinking Water logo

Strategic Time-Out Partner

CEAT (renewed)

CEAT logo

Beverage Partner

Bisleri (new for 2026-27)

Bisleri logo

Official umpire partner

Dr. Fixit

Dr. Fixit logo

Official broadcaster

Star Sports

Tata logo

Broadcast sponsors

JioStar manages digital and television broadcast rights and has secured 15 sponsors:

State Bank of India (SBI)

File:State Bank of India logo.svg - Wikipedia

BHIM Payments App

Bharat Interface for Money (BHIM) - Amrita Vishwa Vidyapeetham

Kingfisher Premium Packaged Drinking Water

 Kalyan Jewellers

kalyan

TVS Eurogrip Tyres

TVS Srichakra Introduces New Brand TVS Eurogrip - Bike India

VIDA powered by Hero MotoCorp

OpenAI (ChatGPT)

OnePlus

OnePlus Logo and symbol, meaning, history, PNG, brand

Tata Capital

Policybazaar

Pidilite

Pidilite Logo

Wipro

Reckitt Benckiser India

Reckitt - Wikipedia

Mast Masala

Crystal Cook N Serve

image

Team sponsors

Adani Ambuja Cement

Gujarat Giants

Ambuja Cement Official (@AmbujaCementACL) / Posts / X

Amul

Delhi Capitals: Official partner

Amul Protein

Mumbai Indians: Official partner

Delhi Capitals: Associate sponsor

Ashok Leyland

Mumbai Indians: Principal partner

bigbasket

Royal Challengers Bengaluru: Official partner

upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/1/1d/BigBa...

BKT Tyres

Mumbai Indians: Official tyre partner

Royal Challengers Bengaluru: Official tyre partner

Delhi Capitals: Official tyre partner

Gujarat Giants: Official tyre partner

UP Warriorz: Official tyre partner

De Beers Group

Mumbai Indians: Associate partner

DHL

Mumbai Indians: Official partner

DP World

Delhi Capitals: Title partner

EaseMyTrip

UP Warriorz: Principal sponsor

everyuth naturals

Gujarat Giants: Skincare partner

Buy Skin Care and Beauty Products Online for All Skin Types - Everyuth Naturals

Fortune

Gujarat Giants

Fortune - Albine

Freemans

Delhi Capitals: Associate sponsor

GMR Group

Delhi Capitals: Principal partner

Grew Solar

Royal Challengers Bengaluru: Principal partner

Grew Solar

Himalaya

Royal Challengers Bengaluru: Associate partner

Himalaya

Joy Skincare

UP Warriorz: Associate sponsor

Kajaria Tiles

Royal Challengers Bengaluru: Title sponsor

Kajaria

Kalyan Jewellers

Royal Challengers Bengaluru: Principal partner

kalyan

KPT Pipes

Royal Challengers Bengaluru: Official partner

KPT

Lakme Sunexpert

Delhi Capitals: Principal partner

Lotus Herbals

Mumbai Indians: Principal partner

Manipal Hospitals

Royal Challengers Bengaluru: Associate partner

Manipal Hospitals

NVY World

Royal Challengers Bengaluru: Official partner

best place to buy smart tv online, nvy tv,buy smart tv online in india – NVY World

PC Jeweller

UP Warriorz: Associate sponsor

Puma

Royal Challengers Bengaluru: Associate partner

Delhi Capitals: Associate sponsor

Skechers

Mumbai Indians: Associate partner

Soframycin

Mumbai Indians: Official partner

The Grew Solar

Royal Challengers Bengaluru: Principal partner

Grew Solar

Usha

Mumbai Indians: Official partner

WPL WPL sponsors TATA WPL WPL 2026 season